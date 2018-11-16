Erzincan'da kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiledi

Erzincan'da akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksama meydana geldi.

Kentte kar nedeniyle Erzincan-Sivas karayolu Sakaltutan ve Kızıldağ mevkileri ile Erzincan-Gümüşhane karayolu Ahmediye geçidinde ulaşım güçlükle sağlanıyor. Olumsuz hava koşulları sebebiyle yolda kalan araçların ulaşımı aksatmaması için Karayolları ve polis ekipleri, yoğun çalışma yürütüyor. Polis ekipleri söz konusu yollarda kar yağışının görüş mesafesini düşürmesi yüzünden tır, çekici gibi ağır tonajlı araçları durdurup sürücülerini uyararak, bir süre yol kenarında havanın düzelmesini beklemelerini istedi. AA

Okunma Sayısı: 99

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.