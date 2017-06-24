Erzincan'da trafik kazası: 5 ölü

Erzincan’da tır ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi öldü.

Erzincan Sivas karayolunun 54. kilometresi Sakaltutan mevkisinde Serkan Göl idaresindeki 76 AJ 133 plaka tırın dorsesine, İdris Ayhan yönetimindeki 16 FH 869 plakalı otomobil arkadan çarptı. Kazada otomobil içerisindeki Sürücü Ayhan, Mecit Düzgün, Necmettin Düzgün ile Tuncay Demirtaş olay yerinde, ağır yaralanan olan Resul Faruk Ayhan da kaldırıldığı Erzincan Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesi'nde öldü. Kazada otomobil içerisinde sıkışarak ölenlerin çıkarılması için bölgeye Erzincan AFAD İl Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. AA

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