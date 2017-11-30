Erzincan'dan üzücü haber: Ölü ve yaralılar var!

Erzincan'da, yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 10 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Erzincan-Erzurum karayolu Yollarüstü mevkisinde 25 EV 625 plakalı otobüs, yoldaki gizli buzlanma nedeniyle şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada, ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 10 kişi yaralandı. Kazada otobüs içerisinde sıkışan yaralıların kurtarılması için olay yerine AFAD ekipleri ile Erzincan merkez ve ilçelerden çok sayıda 112 Acil Sağlık ekipleri de gönderildi. AA

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