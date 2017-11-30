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30 KASIM 2017 PERŞEMBE - YIL: 48

Erzincan'dan üzücü haber: Ölü ve yaralılar var!

30 Kasım 2017, Perşembe 09:00
Erzincan'da, yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 10 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Erzincan-Erzurum karayolu Yollarüstü mevkisinde 25 EV 625 plakalı otobüs, yoldaki gizli buzlanma nedeniyle şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

Kazada, ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 10 kişi yaralandı.

Kazada otobüs içerisinde sıkışan yaralıların kurtarılması için olay yerine AFAD ekipleri ile Erzincan merkez ve ilçelerden çok sayıda 112 Acil Sağlık ekipleri de gönderildi.

AA

Etiketler: erzincan, yolcu otobüsü, kaza
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