Erzincan'dan üzücü haber: Ölü ve yaralılar var!

Erzincan'da, yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 10 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Erzincan-Erzurum karayolu Yollarüstü mevkisinde 25 EV 625 plakalı otobüs, yoldaki gizli buzlanma nedeniyle şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
Kazada, ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 10 kişi yaralandı.
Kazada otobüs içerisinde sıkışan yaralıların kurtarılması için olay yerine AFAD ekipleri ile Erzincan merkez ve ilçelerden çok sayıda 112 Acil Sağlık ekipleri de gönderildi.
AA