Erzurum'da yoğun sis

​Erzurum'da etkili olan yoğun sis yüzünden sürücüler zor anlar yaşadı.

Kentte özellikle akşam saatlerinde etkili olan sis Çat-Bingöl, Erzurum-Ağrı karayolları ile Erzurum Havalimanı'na ulaşımı sağlayan karayolunda görüş mesafesini 20 metreye kadar düşürdü. Bu sebeple araçlarıyla yolda ilerlemekte güçlük çeken sürücüler, karayollarında güçlük çekiyor. Erzurum'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan sisin görüş mesafesini düşürmesi nedeniyle Erzurum Havalimanı'ndan yapılması planlanan seferlerde de aksamalar yaşanıyor. AA

Okunma Sayısı: 84

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.