Esenler’de 20 bin kişilik iftar

Esenler Belediyesi tarafından her yıl düzenlenen “Büyük Esenler İftarı”na bu yıl 20 bin kişi katıldı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun da katıldığı iftar programı Kur’ân-ı Kerîm okunmasıyla başladı. İftardan sonra yapılan konuşmalarda Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu Kadir Gecesi düzenlenecek 100 bin kişilik hatim duâsı programına bütün vatandaşları dâvet etti.
7 kıt’adan farklı lezzetler
Ayrıca, Esenler Belediyesi’nin düzenlediği “7 Kıt’a, 7 Bölge, Tek Sofra Dünya İftarı”nda, 7 kıt’adan örnek lezzetler ile ülkemizin 7 bölgesinden çeşitli lezzetler iftar alanında usta eller tarafından pişirildi. İftarda, 7 kıt’anın farklı ülkelerine ve Türkiye’nin 81 iline has yaklaşık 100 çeşit yemek yer aldı.
İstanbul - Yeni Asya