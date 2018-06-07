Esenler’de 20 bin kişilik iftar

Esenler Belediyesi tarafından her yıl düzenlenen “Büyük Esenler İftarı”na bu yıl 20 bin kişi katıldı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun da katıldığı iftar programı Kur’ân-ı Kerîm okunmasıyla başladı. İftardan sonra yapılan konuşmalarda Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu Kadir Gecesi düzenlenecek 100 bin kişilik hatim duâsı programına bütün vatandaşları dâvet etti. 7 kıt’adan farklı lezzetler Ayrıca, Esenler Belediyesi’nin düzenlediği “7 Kıt’a, 7 Bölge, Tek Sofra Dünya İftarı”nda, 7 kıt’adan örnek lezzetler ile ülkemizin 7 bölgesinden çeşitli lezzetler iftar alanında usta eller tarafından pişirildi. İftarda, 7 kıt’anın farklı ülkelerine ve Türkiye’nin 81 iline has yaklaşık 100 çeşit yemek yer aldı. İstanbul - Yeni Asya

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