Esenyurt Belediyesi ek hizmet binasında dehşet!

Esenyurt Belediyesi'nin ek hizmet binasında silah sesleri duyuldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve ambulans geldi. Binada bir kişinin eşini vurarak intihar ettiği öne sürülürken inceleme sürüyor.

Esenyurt Belediyesinin ek hizmet binasında silah sesleri duyuldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve ambulans geldi. Binaya giren bir şahsın, belediyede çalışan sevgilisini pompalı tüfekle öldürüp intihar ettiği ortaya çıktı.

SEVGİLİSİNİ POMPALIYLA ÖLDÜRÜP İNTİHAR ETTİ

Edinilen bilgilere göre olay, sabah saatlerinde Nazım Hikmet Bulvarı'nda bulunan Esenyurt Belediyesi Ek Hizmet Binası'nda yaşandı. İsmi öğrenilemeyen bir şahıs, pompalı tüfekle belediye binasına geldi. Çevredekileri silahla korkutan zanlı, belediyede çalıştığı öğrenilen sevgilisi Muradiye Bektaş'ı alıkoyarak bir odaya kapattı. Burada sevgilisini öldüren zanlı, daha sonra intihar etti.

POLİSİN İNCELEMESİ SÜRÜYOR

Olay yerine çok sayıda polis ve ambulans ekibi sevk edildi. Polisin olay yerinde incelemeleri sürüyor.