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7 ŞUBAT 2017 SALI - YIL: 47

"Eşime kızınca Bank Asya'ya para yatırdım" dedi

07 Şubat 2017, Salı 19:56
Kayseri'de soruşturma kapsamında, silahlı terör örgütü üyesi oldukları ve "ByLock" kullandıkları iddiasıyla haklarında dava açılan tutuklu 20 sanığın yargılanmalarına başlandı.

Kayseri'de, soruşturma kapsamında, silahlı terör örgütü üyesi oldukları ve örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock" kullandıkları iddiasıyla haklarında dava açılan, aralarında meslekten ihraç edilen 3. sınıf emniyet müdürü, başkomiser ve baş polislerin de bulunduğu eski emniyet mensubu 20 sanığın, 2 ayrı davada yargılanmalarına başlandı. 

Kimlik tespitinin ardından savunma yapan sanıklar, haklarındaki suçlamaları kabul etmedi.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklardan Hüseyin Değirmenci'nin tahliyesine ve diğer sanıkların yargılamalarını uzatacağı için dava dosyasının ayrılmasına karar vererek, duruşmayı erteledi.

Aynı mahkemedeki diğer duruşmada ise tutuklu eski polisler Erdal Kaya, Ekrem Erol, Ahmet Aktaş, Dursun Şahin, Ercan Karaisa, Eray Bekdil, Erol Yaya ve Erdal Aktaş ile avukatları hazır bulundu. Tutuklu sanıklar Abdülkadir Çokgez ve Davut Ekiz ise Ödemiş Cezaevi'nden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya iştirak etti.

Sanıklar, kimlik tespitinin ardından yaptıkları savunmada, haklarındaki iddiaları reddetti ve hiçbir terör örgütüyle ilişkileri olmadığını ileri sürdü.

Sanıklardan Davut Ekiz ev almak için bir bankada vadeli hesap açtırdığını ve para biriktirdiğini söyledi.

Eşinin, faiz dolayısıyla buna karşı çıktığını savunan Ekiz, "Eşim parayı, faizsiz olduğu için katılım bankalarına yatırmamı istiyordu. Bu nedenle sık sık tartışıyorduk. Bir gün kendisine kızıp parayı çektim ve 17-25 Aralık sürecinden sonra Bank Asya'nın durumunu bildiğim halde götürüp buraya yatırdım. Eşime, 'para gitsin de sen de kurtul ben de kurtulayım' dedim. Bir anlık kızgınlıkla yatırdım." iddialarını dile getirdi. 

AA

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