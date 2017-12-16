Eski Başbakan Mesut Yılmaz ve eşi Berna Yılmaz İstanbul'a geldi

Eski Başbakanlardan Mesut Yılmaz ve eşi Berna Yılmaz'ı taşıyan uçak Yeşilköy Havalimanı'na indi.

Oğulları Mehmet Yavuz Yılmaz'ın ölümünden haberi olmayan Mesut Yılmaz ve eşi Berna Yılmaz çifti Los Angeles'ten saat 19.40 sıralarında İstanbul'a geldi. Yılmaz çiftini yakınları ve dostları karşıladı. THY'ye ait tarifeli uçaktan inen Yılmaz ile eşi Berna Yılmaz, aprondan araçlarla B Kapısı'ndan çıkarıldı. Yakınları ve akrabaları tarafından karşılanan Yılmaz ile beraberindekiler, araçla havalimanından ayrıldı. Eski Başbakan Mesut Yılmaz'ın oğlu ölü bulundu *** Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mesut Yılmaz'a taziyelerini iletti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eski Başbakan Mesut Yılmaz'ı telefonla arayarak, oğlunun vefatına ilişkin taziyelerini iletti. Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Yılmaz arasındaki telefon görüşmesi bugün akşam saatlerinde gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Eski Başbakan Yılmaz'ın 38 yaşındaki oğlu Yavuz Yılmaz'a ilişkin bu sabah gelen acı haberin kendisini de derinden üzdüğünü belirtti. Erdoğan, bu acılı günlerinde yanlarında olduğunu ifade ettiği Yılmaz ailesine, sabır ve metanet dileğinde bulundu. DHA

Okunma Sayısı: 183

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.