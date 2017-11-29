Eski Hazine Müsteşarlığı çalışanlarına operasyon

Ankara'da Gülen Hareketi soruşturması kapsamında 4'ü eski Hazine Müsteşarlığı çalışanı 6 şüpheli yakalandı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Gülen Hareketi soruşturması kapsamında Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Gülen Hareketi üyesi oldukları gerekçesiyle 4'ü eski Hazine Müsteşarlığı çalışanı 6 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Ekiplerce belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin bazılarının gizli haberleşme programı "ByLock" kullanıcısı oldukları iddia edildi.
AA