Eski Hazine Müsteşarlığı çalışanlarına operasyon

Ankara'da Gülen Hareketi soruşturması kapsamında 4'ü eski Hazine Müsteşarlığı çalışanı 6 şüpheli yakalandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Gülen Hareketi soruşturması kapsamında Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Gülen Hareketi üyesi oldukları gerekçesiyle 4'ü eski Hazine Müsteşarlığı çalışanı 6 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Ekiplerce belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin bazılarının gizli haberleşme programı "ByLock" kullanıcısı oldukları iddia edildi. AA

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