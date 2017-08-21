Eski MİT mensubu, 73 yaşındaki Enver Altaylı gözaltına alındı

MİT eski mensuplarından 73 yaşındaki Enver Altaylı, Ankara merkezli Gülen Hareketi soruşturması kapsamında Antalya'nın Manavgat İlçesi'nde gözaltına alındı.

Manavgat'ın Evrenseki Mahallesi'nde oturan Enver Altaylı, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Gülen Hareketi soruşturması kapsamında cuma günü sabah saatlerinde Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından gözaltına alındı. Enver Altaylı'nın evinde kapsamlı arama yapan polis ekipleri, bazı basılı ve dijital malzemelere el koydu. MİT eski mensubu Enver Altaylı, sorgulanmak üzere Ankara'ya götürüldü. Enver Altaylı'nın, Gülen Hareketinin 1980'li yılların başındaki yapılanması ve Gülen Hareketinin okullarının kurulmasıyla ilgili sorgulanacağı belirtildi. DHA

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