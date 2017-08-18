Eski öğretmenlere gözaltı

Malatya'da Gülen Hareketine yönelik operasyonda 9 eski öğretmen gözaltına alındı.

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığının, Gülen Hareketinin "Milli Eğitim yapılanmasına" yönelik soruşturma kapsamında daha önce meslekten ihraç edilen 10 eski öğretmen hakkında yakalama kararı çıkarıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, şüphelilerin adreslerine düzenlenen eş zamanlı operasyonda 9 kişi gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler emniyete götürüldü. Adresinde bulunamayan bir zanlının yakalanması için çalışmalar sürüyor. AA

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