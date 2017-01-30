Eski TRT spikeri Yunanistan'a kaçarken yakalandı

Edirne'de, soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan eski TRT spikeri Hamza Günerigök, yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçmaya çalışırken gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı hudut birlikleri, Meriç ilçesi yakınlarındaki askeri bölgedeki kontrollerde, hakkında gözaltı kararı bulunan Günerigök'ü yasa dışı yollardan Yunanistan'a çıkma hazırlığı yaparken yakaladı. Zanlının üst aramasında bulunan 5 bin 200 dolara el konuldu. Jandarmadaki ifadesinin ardından Uzunköprü Adliyesine sevk edilen Günerigök, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Günerigök, jandarma aracına bindirildiği sırada kendisini görüntüleyen gazetecilere dönerek, "Kimse üzülmesin ruhumuz özgür" ifadesini kullandı. AA

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