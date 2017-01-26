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26 OCAK 2017 PERŞEMBE - YIL: 47

Eskişehir'deki balık ölümleri araştırılıyor

26 Ocak 2017, Perşembe 14:36
Eskişehir'den geçen Porsuk Çayı'ndaki balık ölümü iddialarının ardından bazı noktalardan toplanan su ve balık örneklerinin analize gönderildiği bildirildi.

Eskişehir İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, Porsuk Çayındaki balık ölümleriyle ilgili bir açıklama yaptı.

ANALİZE GÖNDERİLDİ

Eskişehir'den geçen Porsuk Çayı'ndaki balık ölümü iddialarının ardından bazı noktalardan toplanan su ve balık örneklerinin analize gönderildiği bildirildi.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, son günlerde Eskişehir'deki basın ve yayın organları ile çeşitli internet haber sayfalarında, toplu balık ölümlerine ilişkin haberler çıktığı belirtildi.

SONUÇLAR BEKLENİYOR

Bu tür balık ölüm ihbarlarının müdürlük tarafından anında ve hızlı bir şekilde hassasiyetle değerlendirildiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi: "Balık ölümü ihbarı üzerine Porsuk Çayı'nda ekibimiz gerekli çalışmaları yapmıştır. Üç ayrı günde üç farklı noktada balık ölümleri tespit edildiği yerlerde hem su numuneleri hem balık numuneleri alınarak bakanlığımızın ilgili enstitü ve laboratuvarlarına hızlı bir şekilde gönderilmiştir. İlgili enstitü ve laboratuvarlardan sonuçlar geldiğinde kamuoyuna ayrıca bilgilendirme yapılacaktır."

AA

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