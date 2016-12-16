Eskişehir'den Suriye'ye 4 TIR un gönderildi

Eskişehir'den Suriye'nin Halep kentine 4 TIR dolusu un gönderildi.

Türkiye Diyanet Vakfı şubesince başlatılan yardım kampanyasında temin edilen 4 TIR un, Eskişehir Motorlu Taşıcılar Kooperatifi önünden Suriye'ye dualarla uğurlandı. TIR'ları uğurlama törenine Eskişehir Müftü Yardımcısı Dilaver Şahin ile Eskişehir Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkan Yardımcısı İsmail Aksoy da katıldı. Müftü Yardımcısı Dilaver Şahin, daha önce de 6 TIR un gönderdiklerini belirterek, Suriye'ye toplam 10 TIR dolusu 250 ton un yardımında bulunduklarını söyledi. Eskişehir Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkan Yardımcısı İsmail Aksoy da Halep'e her zaman yardım etmeye hazır olduklarını belirtti. Yapılan konuşmaların ardından 4 TIR, dua okunarak Suriye'ye uğurlandı. DHA

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