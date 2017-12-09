Esnaf, ev hanımı ve öğrencilere gözaltı

Çorum'da, Gülen Hareketi soruşturması kapsamında 12 zanlı gözaltına alındı.
Çorum Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Gülen Hareketi soruşturması kapsamında, Gülen Hareketi üyesi oldukları iddia edilen 12 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince kent merkezi ve İskilip ilçesinde düzenlenen operasyonda zanlılar gözaltına alındı.
Esnaf, ev hanımı ve öğrencilerden oluşan zanlılar emniyete götürüldü.
AA