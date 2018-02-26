Etiler’de avukata silahlı saldırı

İstanbul Etiler’de evinden çıktığı sırada silahlı saldırıya uğrayan avukat Çağrı Göktaş yaralandı.

İstanbul’un Beşiktaş ilçesinde sabah saatlerinde iş yerine gitmek üzere Etiler'de Toprak Kale Sokak'taki evinden çıkan Çağrı Göktaş, kimliği henüz belirlenemeyen kişinin silahlı saldırısına uğradı. Saldırıda bacaklarından yaralanan Göktaş, doktor komşunun yaptığı ilk müdahalenin ardından Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Olayın ardından kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı. Yaralı avukata ilk müdahaleyi yapan işyeri çalışanı Veli Demir, "Sabahleyin geldim, dükkanımı açtım. Bir gürültü duydum. ‘Vuruldum vuruldum ’ diye birisi bağırıyordu. Koştuk yardıma gitti. Apartmanda oturan doktor vardı. Hemen o geldi. Tampon yaptık yardımcı olduk. Avukat evinden çıktığı anda saldırgan birden elindeki silahla ateş etmeye başlamış, iki ayağından 4 el isabet almış. Saldırgan daha sonra kaçmış. Vuranı tanımıyormuş” dedi. DHA

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