Hatay'da evi boşaltmasını isteyen ev sahibine sinirlenen kiracı oturduğu evi ateşe verdi.

Hatay'ın Kırıkhan ilçesi Kurtuluş Mahallesi Mehmet Akif Sokak'taki bir evden duman çıktığını gören vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi. Elektrik panosunda küçük çaplı patlamaya da neden olan yangın ekiplerin müdahalesi sonucu söndürüldü. Bu arada, yangınla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında evde ikamet eden M.B. polis tarafından gözaltına alındı. Alkollü olduğu öne sürülen M.B'nin ev sahibinin evi boşaltmasını istemesine sinirlenip yangın çıkardığı öğrenildi. AA

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