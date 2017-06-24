Evcil hayvanlar artık 'petshop'larda satılmayacak

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, petshoplarda hayvan satışının yasaklanacağını söyledi ve evcil hayvan satışının katalog üzerinden yapılacağını açıkladı.

Eroğlu, ziyaret ve temel atma törenlerine katılmak için geldiği Edirne'de, Vali Günay Özdemir'i makamında ziyaret etti.

Bakan Eroğlu, ziyaretin ardından düzenlediği basın toplantısında, soru üzerine petshoplarla ilgili yeni düzenlemeye de değindi.

Hayvan sergilenmelerini hoş karşılamadıklarını ifade eden Bakan Eroğlu, "Petshoplarda hayvan satışı yasaklanacak. Çünkü çok kötü ortamlarda hayvanlara eziyet ediliyor. Onlara katalogdan satış imkanı sağlayacağız. Bayilik gibi yani, çiftliklerde üretilen şeyleri katalogdan ya da gidip orada gösterecek. Petshoplarda hayvan sergilenmesini hoş karşılamıyoruz" dedi.

Edirne'ye her zamanki gibi yatırım müjdeleriyle geldiğini vurgulayan Erdoğlu, bugün Edirne için çok önemli 18 tesisin temelini atacaklarını ifade ederek, tesislerin maliyetinin 199 milyon TL olduğunu belirtti.