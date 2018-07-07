Evden 1500 kilometre uzakta

Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki illerde yaşayan yüzlerce aile, Nisan ayında çocuklarını okullarından alıp, tarla ve bahçelerde çalışmak için yaklaşık 1500 kilometre uzaktaki Bursa’ya geliyor.

Tuvalet, banyo, mutfak, elektrik ve suları olmayan, toprak üzerine kurdukları çadırlarda yaşayan aileler, sabahları traktörler römorklarında tarlaya gidip, bütün gün güneşin altında çalıştıktan sonra, akşam dönüşe geçiyor. Kadın ve çocuklar 20 TL, erkekler ise 55 TL yevmiye karşılığında saatlerce çalıştıktan sonra, çadırlarda dinlenip, uyuyor. Ailelerin zor şartlardaki bu haayatları, Kasım ayına kadar sürüyor. Tarlada 20 TL yevmiye aldığını söyleyen Vatan Sarkın isimli kadın, “Tarlada çalışıyorum. Çadıra dönünce yemek yapıyorum” dedi.

Bursa’da havaların soğumaya başlayacağı Ekim ve Kasım ayına kadar çalışıp evlerine döneceklerini söyleyen Osman Sarkın ise “Burada kazandığımız parayı kışın harcayacağız. Mecburen çalışacağız” diye konuştu.