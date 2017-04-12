Evet kampanyasında dağıtılan çiçekleri almak için izdihama yol açtılar

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde, anayasa değişikliği referandumu kapsamında AKP İlçe Başkanlığı tarafından yürütülen 'evet' kampanyası sırasında dağıtılan saksılı sardunya çiçeği izdihama yol açtı.

AKP İlçe Başkanlığı tarafından referandum öncesi yürütülen evet kampanyası kapsamında bugün, Yıldırım Akbulut Meydanı'nda saksılı sardunya çiçeği dağıtıldı. Çiçek dağıtımı izdihama dönüşünce, parti görevlileri zor anlar yaşadı. Çiçek almak için özellikle kadınlar adeta birbiriyle yarıştı. Toplamda 2 bin sardunya çiçeğinin vatandaşlara dağıtıldığı bildirildi. DHA

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