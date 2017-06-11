Eylül'ün ailesi toplumdan destek bekliyor

YALOVA’nın Çınarcık İlçesi Koru Beldesi’nde parkta oynarken 26 yaşındaki Murat Şahin A. tarafından kaçırıldıktan sonra boğularak öldürülen 6 yaşındaki Eylül U.'nun ailesi, toplumdan Özgecan ve Münevver Karabulut cinayetlerinde olduğu gibi toplumdan destek beklediklerini söyledi.

Yalova’da Cevdet Aydın Parkı’nda bugün toplanan Eylül U.'nun ailesi ve avukatıyla komşuları, 'Eylül cennet meleği, Şahin cehennem direği', 'Eylül ayı hüzün ayı derler fakat hiçbir Eylül böyle hüzne boğmadı', 'Eylül yalnız değil', 'Kadına uzanan eller kırılsın', 'Kadına şiddete tecavüze hayır', 'Seni asla unutmayacağız', 'Eylülümüz kalbimizdesin' pankartları açtı.

Öldürülen minik Eylül'ün babası Nurettin U., kızının cesedinin bulunmasında, sanığın yakalanmasında emeği geçenlere teşekkür ederek, "Benim cumhurbaşkanımdan tek ricam tek dileyim bu tür vakalara idam gelsin. Burada sesimi duyurmak istiyorum. Benim canım yanıyor, başkasının yanmasın" dedi.

Ailenin avukatı Erdem Keleş, bu tür olayların yaşanmaması ve başka ailelerin canlarının yanmaması için çaba harcadıklarını, ailenin avukatı olarak yargılama süreçlerinde sonuna kadar davanın takipçisi olacağını söyledi. Failin en ağır cezayı alması için üzerime düşenin en iyisini yapacağını anlatan Keleş, "Son olarak beklentimiz ülkemizde yaşanan bu tür vakalara bir Özgecan bir Münevver Karabulut hadiselerinde olduğu gibi tepki verilmesi ve sessiz kalınmamasıdır. Ayrıca yaşanan olaylardan görüldüğü üzere idam cezasının gelmesinin gerekliliği ortadadır" dedi.

Basın açıklamasını Yalova Belediye Başkanı CHP'li Vefa Salman ve Yalova MHP İl Başkanı Hasan Topçular da izledi.