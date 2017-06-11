"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
18 HAZİRAN 2017 PAZAR - YIL: 48

Eylül'ün ailesi toplumdan destek bekliyor

11 Haziran 2017, Pazar 19:05
YALOVA’nın Çınarcık İlçesi Koru Beldesi’nde parkta oynarken 26 yaşındaki Murat Şahin A. tarafından kaçırıldıktan sonra boğularak öldürülen 6 yaşındaki Eylül U.'nun ailesi, toplumdan Özgecan ve Münevver Karabulut cinayetlerinde olduğu gibi toplumdan destek beklediklerini söyledi.

Yalova’da Cevdet Aydın Parkı’nda bugün toplanan Eylül U.'nun ailesi ve avukatıyla komşuları, 'Eylül cennet meleği, Şahin cehennem direği', 'Eylül ayı hüzün ayı derler fakat hiçbir Eylül böyle hüzne boğmadı', 'Eylül yalnız değil', 'Kadına uzanan eller kırılsın', 'Kadına şiddete tecavüze hayır', 'Seni asla unutmayacağız', 'Eylülümüz kalbimizdesin' pankartları açtı.

Öldürülen minik Eylül'ün babası Nurettin U., kızının cesedinin bulunmasında, sanığın yakalanmasında emeği geçenlere teşekkür ederek, "Benim cumhurbaşkanımdan tek ricam tek dileyim bu tür vakalara idam gelsin. Burada sesimi duyurmak istiyorum. Benim canım yanıyor, başkasının yanmasın" dedi.

Ailenin avukatı Erdem Keleş, bu tür olayların yaşanmaması ve başka ailelerin canlarının yanmaması için çaba harcadıklarını, ailenin avukatı olarak yargılama süreçlerinde sonuna kadar davanın takipçisi olacağını söyledi. Failin en ağır cezayı alması için üzerime düşenin en iyisini yapacağını anlatan Keleş, "Son olarak beklentimiz ülkemizde yaşanan bu tür vakalara bir Özgecan bir Münevver Karabulut hadiselerinde olduğu gibi tepki verilmesi ve sessiz kalınmamasıdır. Ayrıca yaşanan olaylardan görüldüğü üzere idam cezasının gelmesinin gerekliliği ortadadır" dedi.

Basın açıklamasını Yalova Belediye Başkanı CHP'li Vefa Salman ve Yalova MHP İl Başkanı Hasan Topçular da izledi.

DHA

Okunma Sayısı: 539
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    #NuraÖzgürlük

    Medrese-i Yusufiye'de

    110. gün

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Ölü sayısı artmaya devam ediyor!

    Hâkim aldığı talimatı yerine getiriyordu

    Demirel hatırası

    15 Temmuz’da da adalet sokakta aranmadı mı?

    Demokrat Parti’den ‘Adalet Yürüyüşü’ne destek

    Demirel’e, İsrail faturası

    Enflasyon maaş zamlarını eritti

    Ege sallanmaya devam

    Yine Manisa: Yine askerlerimiz zehirlendi

    “Herkes için gecikmeyen adalete çok ihtiyacımız var”

    Aziz Sancar'dan evrim yorumu

    Kazakistan'da yasakçı zihniyet hortladı

    Demirel İslamköy'de dualarla anıldı

    Görmez: İslamiyet'te mala ve servete mahkum olmak reddedilmiştir

    Meral Akşener'den ''20 Haziran'' açıklaması

    Çukurca'dan acı haber: 2 askerimiz şehit oldu, 7 askerimiz yaralandı

    Erdoğan: Yargı yarın sizi de davet ederse şaşmayın

    Meteoroloji'den yurt geneline önemli uyarı!

    Çapkın ve Kavurmacı tutuklandı

    Çok zor durumdalar: BM'den dünyaya Musul çağrısı!

    En Çok Okunanlar

    Mağdur Kürsüsü

    Hâkim aldığı talimatı yerine getiriyordu
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Ağır ceza mahkemeleri: Üniformasız DGM’ler
    Mehmet KARA

    AİHM’in OHAL Komisyonu kararı
    Genel

    ''O zaman durum aynen 15 Temmuz'a dönüşür''
    Genel

    Ölü sayısı artmaya devam ediyor!
    Genel

    Ebced/cifir ilminin İslâmî kaynakları
    Cevher İLHAN

    “Yapay ve kumpas kriz”
    Genel

    Demirel’e, İsrail faturası
    Genel

    15 Temmuz’da da adalet sokakta aranmadı mı?
    Genel

    Demirel hatırası

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2017, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.