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27 KASIM 2018 SALI - YIL: 49

Eyyubi Camisi'nin 115 ton ağırlığındaki ilk bölümü taşındı

27 Kasım 2018, Salı 16:05
Batman'ın Hasankeyf ilçesinde 4 bin 600 ton ağırlığındaki Eyyubi (Kızlar) Camisi'nin 115 ton ağırlığındaki ilk bölümü SPMT aracı ile 4,5 kilometre uzaklıktaki Yeni Kültürel Park Alanı'na taşındı.

Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından yapımı tamamlanan ve Güneydoğu Anadolu Projesi'nin (GAP) vizyonu olan Ilısu Barajı ve HES projesinden etkilenen Batman'ın Hasankeyf ilçesindeki tarihi eserlerden 4 bin 600 tonluk Eyyubi Camisi'nin ilk bölümünün taşınma süreci tamamlandı.

Su altında kalacak 3 bin 500 nüfusa sahip Hasankeyf'in tarihi ve kültürel varlıklarıyla 3 kilometre uzaklıktaki yeni yerleşim alanına taşınması için başlatılan çalışmalar sürüyor.

Tarihin, çevresel ve kültürel değerlerin korunarak gelecek nesillere aktarılması için yürütülen çalışmalar kapsamında ilçedeki tarihi eserler, Yeni Kültürel Park Alanı'na naklediliyor.

Bu kapsamda Er-Rızk, Eyyubi ve Koç camileri için koruma ve taşıma çalışmalarıyla ilgili süreç devam ediyor.

14. yüzyıl sonu 15. yüzyıl başlarında inşa edildiği tahmin edilen, Hasankeyf'teki eserler arasındaki en ağır yapı olan Eyyubi (Kızlar) Camisi'nin taşınma süreci sürüyor.

Tarihi caminin 4 bin 600 ton ağırlığındaki ana gövdesi 2, bahçe duvarları ise 6 parça halinde, kendinden tahrikli modüler sistem (SPMT) ile taşınacak.

Dün 48 tekerlekli SPMT aracına yüklenen toplam 115 ton ağırlığındaki bahçe duvarları ile caminin kapısı Dicle Nehri üzerinde özel olarak inşa edilen 12 kutu menfezden oluşan köprü üzerinden geçirilerek, 6 saat süren çalışmanın ardından Yeni Kültürel Park Alanı'na ulaştırıldı.

Taşıma işleminin 15 günde tamamlanmasının planlandığı belirtildi.

4 eser daha Türkiye'de ilk defa uygulanan yöntemle taşınmıştı

Türkiye'de geçen yıl ilk defa uygulanan projeyle Zeynel Bey Türbesi'nin baraj gölü alanından çıkarılarak Hasankeyf Yeni Kültürel Park Alanı'na getirilmesinin ardından İmam Abdullah Türbesi, Artuklu Hamamı ve Hasankeyf Kalesi Orta Kapısı da başarılı bir şekilde taşındı.

Süleyman Han tarafından 1407 yılında inşa ettirilen Süleyman Han Camisi'nin 36 metre yüksekliğindeki minaresinin taşlarının söküm işlemi tamamlandı. Caminin tarihi kapı ve çeşmesi ise bütün olarak taşınacak. Minarenin Hasankeyf Kültürel Park Alanı'ndaki birleştirme işlemi ise yıl sonuna kadar tamamlanacak.

Baraj gölü alanındaki diğer tarihi değerlerin taşınması, taşınamayacak durumda olanların da yerinde korunması ve bir örneğinin yapılması için çalışmalar sürüyor.

AA

Etiketler: Hasankeyf, Eyyubi Camii, Batman
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