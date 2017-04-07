Fabrikada gaz sızıntısı: 3 ölü

Osmaniye'deki Organize Sanayi Bölgesi'ndeki Baştuğ Metalürji A.Ş.'de meydana gelen gaz sızıntısında zehirlenerek ölenlerin sayısı 3'e yükselirken 12 işçi de tedaviye alındı.

Saat 14.00 sıralarında Organize Sanayi Bölgesi'ndeki demir-çelik işleyen tesiste bilinmeyen bir nedenle sızan flor gazından işçiler etkilendi. Gazdan zehirlenen işçiler çağrılan ambulanslarla Osmaniye Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Ancak 1 işçi kurtarılamadı, 3 işçi ise tedaviye alındı. Tesiste sızıntıya karşı çalışma yapılmaya başlandı. DHA

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