Facia: 3 çocuk yanarak öldü

Tokat'ın Niksar ilçesine bağlı Bozyurt köyünde öğle saatlerinde bir evde çıkan yangında 3 çocuk hayatını kaybetti.

Yangının bildirilmesi üzerine köye Niksar ve Tokat'tan itfaiye ve 112 ekipleri gönderildi. 2 KATLI EV ALEVLERE DAYANAMADI Tokat'ın Niksar ilçesine bağlı Büyükyurt köyünde öğle saatlerinde çıkış nedeni saptanamayan yangında alevler kısa sürede 2 katlı ahşap evi kapladı. Köylülerin müdahalesine rağmen alevler kontrol altına alınamayınca tutuşan ahşap bina çöktü. Yakınlarının içeri giremediği evde bulunan kimlik ve yaşları henüz tespit edilemeyen 3 çocuk öldü. DHA

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