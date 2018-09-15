Facianın eşiğinden dönüldü!

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde, kontrolden çıkan otomobil kafeye daldı, kazada ilk belirlemelere göre 3 kişi yaralandı. Kazadan yaklaşık 2 saat sonra aynı yerde kafede bulunanlar kahvelerini içip sohbet etti.
Olay, saat 20.30 sıralarında merkez Çukurova ilçesi Türkmenbaşı Bulvarı üzerinde bulunan kafede meydana geldi.
Sürücüsünün henüz kimliği belli olmayan otomobil, kafenin ön kısmında bulunan alana sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu hızla girdi.
Kafede bulunan müşteriler korkuyla sağa-sola kaçarken, ilk belirlemelere göre 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan yaralılar tedaviye alındı.
Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.
HİÇ BİR ŞEY OLMAMIŞ GİBİ OTURMAYA DEVAM ETTİLER
Adana'da, kontrolden çıkan otomobilin kafeye girmesi sonucu müşterilerden 3 kişinin yaralandığı kazadan yaklaşık 2 saat sonra aynı yerde kafede bulunanlar kahvelerini içip sohbet etti.
Kazada yaralanan 3 kişinin ise tedavisi kaldırıldıkları hastanede devam ediyor.
DHA