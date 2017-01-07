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8 OCAK 2017 PAZAR - YIL: 47

Fakültedeki kediler kış günü sokağa atıldı!

07 Ocak 2017, Cumartesi 11:04
Erzurum Atatürk Üniversitesi'ne bağlı Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi'nde (KKEF) koridorları kirlettikleri gerekçesiyle 3 kedi, kent merkezine 40 kilometre uzaklıktaki Pasinler ilçesine götürülerek bırakıldı. Buna tepki gösteren Yrd. Doç. Dr. Abdulkerim Dinç, "Kediler evlatlarım gibiydi. Ama onları benden aldılar. Soğuk kış günü barınak yerine götürüp, sokağa attılar" dedi.

KKEF'nin merkez Yakutiye ilçesindeki kampusunda 20 yıldır 30'un üzerinde kediyi süt, ciğer ve salam gibi yiyeceklerle besleyip büyüttüğünü söyleyen Yrd. Doç.Dr. Abdulkerim Dinç, bunun muhteşem bir duygu olduğunu söyledi. Evinde 3 kediyle birlikte fakülteye yolu düşen tüm kedilere baktığını anlatan evli ve 3 çocuk babası Yrd. Doç. Dr. Abdulkerim Dinç, geçten salı günü fakültede birilerinin kedileri toplayarak bir daha geri gelmemeleri için Pasinler ilçesine götürüp bırakıldığını duyunca şoke oldu. Bunun  üzüntüsünü yaşadığını anlatan Yrd. Doç. Dr. Abdulkerim Dinç şunları söyledi: 

"Gündüzleri fakültenin zemin katındaki odamın penceresi açıktır. Karnı acıkan kedi odama pencereden girer. Onlara aldığım ciğer, tavuk eti, sosis, salam ve süt gibi yiyecekleri veriyorum. Masamda çalışırken onlar da beni izler. Kedilerle dostluğum yaklaşık 20 yıl önce başladı. Bir gün odamdan içeri giren kediye kantinden süt alarak verdim. O günden sonra odamdan kedi eksik olmadı. Hafta sonları onları beslemek için okula bile geliyordum. Kediler öğrenciler gibi bu okulun bir parçasıydı. Öğrenciler de onları çok seviyordu. Hayatımıza renk katıyorlardı. Kedilerin olmadığı zamanda fakültenin koridorlarında fareler kol geziyordu. En son 3 kedimiz vardı, Çıtır, Bıdı, bir de siyah/ beyaz olduğu için onun adını da Çarşı koymuştuk. Maalesef 'kaka yapıyordu' diye kedileri Pasinler ilçesine götürüp azıtmışlar. Kedilerin hava sıcaklığının sıfırın altında 30 dereceye kadar düştüğü kış günü götürülüp kaderlerine terk edilmesi vicdani gelmiyor bana. Bahar beklenebilirdi. Kedi barınağına götürebilirdiler." 

Kedilerin nerede ve kim tarafından Pasinler'e götürülüp bırakıldığını bilmediğini kaydeden Yrd. doç. Dr. Abdulkerim Dinç, "Kendiler gittikten sonra çok kötü oldum. Vicdan azabı yaşıyorum. İstanbul Üniversitesi'nde kediler anfilere girer hocaların kürsülerinde oturur. CHP'nin 'Şero' adında bir kedisi var. Bir imam camide sokak kedilerini besliyor. Bunlar çok güzel şeyler. Kediler bizim hayatımızın bir parçasıdır. Kediler, köpekler Allah'ın bize bir emaneti. Onlara ve yavrularına kendi yavrularımız gibi bakmak mecburiyetindeyiz" diye konuştu.

DHA

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