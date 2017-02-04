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4 ŞUBAT 2017 CUMARTESİ - YIL: 47

Fanatik baba oğlunun adını Beşiktaş koydu

04 Şubat 2017, Cumartesi 14:28
Manisa'da fanatik Beşiktaş taraftarı 30 yaşındaki Mesut Karasi, oğluna sevdiği takımın adını koydu. Karasi, "En büyük isteğim oğlumun futbolcu olup, Beşiktaş'ta oynaması" dedi.

Şehzadeler İlçesi'nde yaşayan Leyla ve Mesut Karasi çiftinin oğluna verdiği isim duyanları şaşırttı. Fanatik Beşiktaş taraftarı Mesut Karasi, 2 yıl önce dünyaya gelen oğlunun adını Muhammed Ali Beşiktaş koydu. Bunun çocukluk hayali olduğunu belirten Karasi, birçok kişinin Beşiktaş adına karşı çıktığını, ancak kendisinin tereddüt etmediğini anlattı. Karasi, "Çocuğum olursa adını Beşiktaş koyacağım demiştim. Çocuğum olunca babam buna karşı çıktı. Babamın hayali de Muhammed Ali ismini koymaktı. Benim asıl hayalim ise Beşiktaş 1903 koymaktı. O da olmuyor zaten. Nüfus Müdürlüğüne gittim Muhammet Ali Beşiktaş ismini söyledim. Nüfus müdürü ile tartıştık. 'Çocuğun hayatıyla oynuyorsun' dedi. Ben de ona 'şu an sen kendi hayatında oynuyorsan' dedim. Babam 2-3 ay benimle hiç konuşmadı. Her şeye rağmen babamı karşıma aldım, ismi değiştirmedim. Babam hala git değiştir diyor. 18 yaşına geldiğinde kendi değiştirmek isterse değiştirir. Keşke babam benim ismimi Beşiktaş koysaydı" diye konuştu. 

ANNE BABA DEMEDEN 'BEŞİKTAŞ' DEDİ

Çocuğun adını duyanların bazılarının yadırgadığını ama Beşiktaşlıların omuzlarında taşıdığını anlatan Mesut Karasi, "Beşiktaş benim için büyük bir aşk. Ölümle yaşam gibi. Çocukluğumdan beri, kendimi bildim bileli Beşiktaş taraftarıyım. Benim oğlum da anne babadan önce 'Beşiktaş' dedi. Oğlumun doğduğu gün bana gelip müjdeyi verdiklerinde saate baktım, tam 19.03'tü" dedi. 

Oğlunun futbolcu olmasını isteyen Mesut Karasi, en büyük hayalini şu sözlerle anlattı:

"Ben futbol oynuyordum. Futbolcu olacaktım, ama ailem izin vermedi. Bunun için onlara kızdım, evi terk ettim. Benim en büyük hayalim Beşiktaş'ta oynamaktı, şimdiki en büyük hayalim oğlumun Beşiktaş'ta oynaması." 

Beşiktaş maçlarını kaçırmadığını, bu yüzden işten kovulduğunu dile getiren Karasi, "Bir mağazada çalışıyordum. İşe girerken sözleşmeye de sürekli çalışırım, ama Beşiktaş'ın maçının olduğu saatte çalışmam diye yazdırmıştım. Mağaza yansa dahi çalışmam. İşe girerken zaten ben yokum demiştim. Beşiktaş-Fenerbahçe maçı vardı, gitmeme izin vermediler. Ben de İstanbul'a derbiye gittim, işten de ayrıldım" dedi.

DHA

Etiketler: manisa, beşiktaş
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