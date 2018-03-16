Far parçası şoförü ele verdi

Eskişehir'in Mahmudiye ilçesinde, çarptığı yaya Ercan Ağırbaş'ın ölümüne neden olan yolcu otobüsü şoförü Muhammed Ç., aracının kırılan far parçasının bulunmasıyla yakalandı.

Eskişehir'in Mahmudiye ilçesinde otobüsü şoförü Muhammed Ç., yaya Ercan Ağırbaş'a çarptı. Aracın kırılan far parçaları şoför Muhammed Ç.'nin yakalanmasına neden oldu. Önceki gün, Eskişehir- Mahmudiye yolu Hamidiye mevkisinde meydana gelen olayda, yoldan geçenler Ercan Ağırbaş'ın cesedini görünce "156 Jandarma İmdat" hattını arayarak, ihbarda bulundu. Olay yerine gelen İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptığı incelemede, araç çarpması sonucu yaşamını yitirdiği belirtilen Ağırbaş'ın cesedinin yakınında, otobüs farı parçası buldu. İlçe merkezi ile kara yolunda bulunan kameraların kayıtlarını inceleyen ekipler, Ercan Ağırbaş'a, yolcu otobüsünün çarptığını belirledi. Jandarma ekipleri, otobüs şoförü Muhammed Ç.'yi Konya'da yakalayıp, gözaltına aldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdürüldüğü belirtildi. DHA

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