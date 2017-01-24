Farklı şehirlerden iki üzücü haber!

Uçurumdan düşen nişanlı çift öldü...

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde yaklaşık 100 metrelik uçurumdan deniz kıyısına düşen nişanlı çift öldü. Alınan bilgiye göre, esnaf Özgür Ö. (32) ile özel bir firmada çalışan nişanlısı Zeynep Nida S. (32) ve bir arkadaşı, Ereğli-Kandilli karayolu Köseağzı mevkisine geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle dengesini kaybeden Özgür Ö. ve Zeynep Nida S, yaklaşık 100 metrelik uçurumdan deniz kıyısına düştü. Olay yerine gelen ekipler, kıyıda buldukları Özgür Ö. ve Zeynep Nida S'nin öldüğünü belirledi. Elektrikli battaniye alev aldı: 1 ölü Bursa'da bir evde çıkan yangında dumandan zehirlenen 72 yaşındaki kişi öldü. Alınan bilgiye göre, merkez Osmangazi ilçesi Ahmetpaşa Mahallesi Fahri Korutürk Caddesi'nde 5 katlı bir binanın 3'üncü katında elektrikli battaniyenin alev alması sonucu yangın çıktı. Dumandan etkilenen İrfan Yiğeman (72) ve ağabeyi İbrahim Yiğeman (75), itfaiye ekipleri tarafından dışarı çıkarıldı. Olayda zehirlenen ve Muradiye Devlet Hastanesine kaldırılan İrfan Yiğeman, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ağabeyi ise olay yerinde ambulansta tedavi edildi. Yangında ölen İrfan Yiğeman'ın Almanya'da yaşadığı ve abisini ziyaret etmek amacıyla bir süre önce Bursa'ya geldiği öğrenildi. AA

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