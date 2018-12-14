Feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı

Yüksek Hızlı Tren ile yol kontrolü yapan kılavuz trenin çarpışması sonucu 9 kişinin vefat ettiği kaza anının görüntüleri ortaya çıktı.
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Kazanın yaşandığı Marşandiz istasyonunu gören güvenlik kamera kayıtlarına göre, kaza dün sabah saat 06.36'da meydana geldi.
Ankara-Konya seferini yapan Yüksek Hızlı Tren, istasyona yaklaştığı sırada aynı raylarda karşı yönden gelen kılavuz trenle köprünün altında çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle alevlerin yükseldiği kazada, köprünün trenin üzerine düştüğü anlar da görüntülere yansıdı.
AA