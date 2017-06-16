Fiili ve kavli duaların bir neticesi: Çiftçinin yüzünü güldürdü...

Türkiye'de ilk buğday hasadının yapıldığı ve ülke üretiminin yaklaşık yüzde 10'unun karşılandığı Çukurova yöresinde, İlahi bir lütuf olarak yağışların ve hava koşullarının iyi gitmesi çiftçinin yüzünü güldürdü.

Özellikle son aylardaki yağışlar buğdaya olumlu katkı sağlarken, toplam rekolteye ve dekar başına verimde de artış yaşandı.

Seyhan Ziraat Odası Başkanı Süleyman Girmen, bu yıl Çukurova'da buğday üretiminde en verimli sezonlardan birisinin yaşandığını söyledi.

Adana'da geçen yıl 1 milyon 750 bin dekarlık alana buğday ekildiğini anlatan Girmen, geçen sezon hava koşullarının üretimi olumsuz etkilediğini ifade etti.

Bu yıl buğday rekoltesinde hava koşullarının iyi gitmesi sonucu ciddi artışlar meydana geldiğini dile getiren Girmen, şöyle konuştu:

"Sadece rekolte anlamında değil kalite anlamında da bölgemizde iyi bir sezon geçiriyoruz. Buğday üretiminde Türkiye ortalaması 260 kilogram civarındadır ancak Adana'da bu ortalamanın çok üzerinde verimler elde ediliyor. Biz Türkiye'deki diğer bölgelerden ziyade buğdayda yüksek rekolte elde eden Almanya, Fransa gibi ülkelerle dekar başına yarışmaktayız. Bu sene de bu yarışımız devam ediyor. Dekar başına 900 kilograma kadar ürün alan üreticilerimiz var."

Türkiye'nin toplam buğday üretiminin 20 milyon ton civarında gerçekleştiğini, Adana olarak bu sezon 1 milyon tona yaklaşan rekolte beklediklerini dile getiren Girmen, "Geçen yıl hava şartlarından dolayı yaşanan bazı sorunlar olmuştu. Bölgede üretim çok düşüktü. Adana ortalaması 350 kilogramlardaydı ancak bu yıl ortalamanın iki katına yakın artacağını tahmin etmekteyiz. Geçen yıl toplam üretimimiz 620 bin tondu. Bu yıl ise rekoltenin 1 milyon tona yaklaşacağını düşünüyoruz." diye konuştu.

Osmaniye Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü İbrahim Sağlam ise ilk ürün buğday hasatında sona gelindiğini belirterek, "Geçen yılın yağış ortalamasına baktığımızda ilk 5 ayda Osmaniye toplam 400 kilogram yağış almışken bu yıl bu rakam 553 kilogram olarak gerçekleşti. Tabi buna paralel olarak buğday veriminde de artış yaşandı. Bu yıl sulu arazilerde dekar başına 600-650 kilogram, kıraç arazilerde ise 400-450 hatta 500 kilograma varan ürün alındı." ifadelerini kullandı.

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TEFEKKÜR PENCERESİ...

Kar, yağmur, dolu; gelmiyor gönderiliyor, yağmıyor yağdırılıyor...

Kur'an-ı Hakim'in hakikatli ve nurlu bir tefsiri olan Risale-i Nur'da Cenab-ı Hakk'ın zerrelerden yıldızlara kadar tecelli eden ismlerini ve azim tasarrufatını tefekkür etmeye devam ediyoruz.

'İlimlerin esası, ilimlerin şâhı ve padişahı, imân ilmidir.' hakikati çerçevesinde Kainat Kitabı'nda gerçekleştirilen herşeye mana-i harfiyle bakarak eserden sanatkara yönelerek Cenab-ı Hakk'a ulaşıyor, nazarlarımızı Esma-ül Hüsna'sının tecellilerine çeviriyoruz...

Özetle diyebiliriz ki; Hissiz, şuursuz olan kar, yağmur, dolu, toprak, otlar, ağaçlar ve benzeri nice sebep bizlere şefkat edip, rızık yetiştirmek kabiliyeti olmadığından, su gelmiyor, gönderiliyor; toprak kendi kendine açılmıyor; Birisi o kapıyı açıyor, nimetleri ellerimize veriyor, meyveler, hububatı yetiştirmekten pek çok uzak olduğundan, onlar bir Hakîm-i Rahîmin perde arkasından uzattığı ipler ve şeritlerdir ki, nimetlerini onlara takmış, zîhayatlara uzatıyor.

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http://www.yeniasya.com.tr/dunya/kar-yagmur-dolu-gelmiyor-gonderiliyor-yagmiyor-yagdiriliyor_410925

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YAĞMUR DUASI HAKKINDA...

“Yağmur duâsı ile ilgili olarak sünnet olan nedir?”

Topraklarımız yağmura muhtaç. Canlılar suya muhtaç. Ruhumuz Allah’ın sayısız ikramına, ihsanına ve lütfuna muhtaç. İçimiz dışımız rahmete muhtaç. Allah âfet vermesin tek! Üstad Bedîüzzaman Hazretlerinin ifadesiyle, yağmur namazı ve duâsı bir ibadettir. Yağmursuzluk o duânın ve ibadetin vaktidir.1 Duâyı ve ibadeti vaktinde yapmalı, değil mi?

Yağmurlar kesildiği zaman tövbe ve istiğfar etmek, duâ edip namaz kılmak ve ikramı, ihsanı ve rahmeti sonsuz olan Cenab-ı Hak’tan yağmur istemek sünnettir. Kur’ân’da Nuh Aleyhisselâmın, kavmine şöyle dediği kaydedilir: “Dedim ki: ‘Rabb’inize istiğfar edin. Muhakkak o bağışlayandır. Size gökten bol bol yağmur indirsin.”2

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http://www.yeniasya.com.tr/2007/01/18/yazarlar/skosmene.h