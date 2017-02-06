Fırtına uyarısı

Ege Bölgesi'nin güneyinde yarın sabah saatlerinde etkisini artıracak rüzgarın fırtına şeklinde esmesinin beklendiği bildirildi.

Muğla Meteoroloji Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Güney Ege'de güney ve güneydoğu yönlerden esen rüzgarın yarın sabah saatlerinden itibaren etkisini artırarak 6 ila 8 (50-75 km/sa) kuvvetinde fırtına şeklinde esmesinin beklendiği kaydedildi. Fırtınanın etkisinin 8 Şubat Çarşamba günü sabah saatlerinde azalacağı bildirildi. Fırtına nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların ve yetkililerin, dikkatli ve tedbirli olması gerektiği belirtildi. AA

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