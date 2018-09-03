Foça'da akaryakıt sızıntısını temizleme işlemi devam ediyor

İzmir'in Foça ilçesi Gencelli bölgesinde denize sızan akaryakıtın kaba temizlik işlemi tamamlandı.

İzmir'in Foça ilçesi Gencelli bölgesinde denize sızan ve fuel oil olduğu belirlenen akaryakıtın temizliği 100 kişilik ekip tarafından sürdürülüyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkililerinin incelemede bulunduğu alanda kaba temizleme çalışmaları tamamlandı. Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Selahattin Varan, yaptığı açıklamada akaryakıt sızıntısıyla ilgili kaba temizleme işleminin tamamlandığını belirtti. Şüpheli gemi ve tankerlerden numune alınıyor Varan, "İnce temizlik çalışmaları devam ediyor. Çalışma bitince sudan alacağımız numuneleri inceleyeceğiz, vatandaşlarımıza kısa zamanda temiz bir deniz bırakmayı hedefliyoruz." dedi. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini aktaran Varan, "Şüpheli gördüğümüz gemi ve tankerler de dahil olmak üzere her yerden numuneler alıyoruz. Denizden alınan numunelerle karşılaştıracağız." diye konuştu. Foça'da Gencelli sahilinde 31 Ağustos'ta tespit edilen akaryakıtın temizlenmesi için çalışma başlatılmıştı. AA

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