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Foça'da son durum?

02 Eylül 2018, Pazar 14:46
İzmir'in Foça ilçesi Gencelli bölgesinde henüz belirlenemeyen bir kaynaktan denize sızan akaryakıtın fuel-oil olduğu tespit edildi.

İzmir'in Foça ilçesi Gencelli bölgesinde denize sızan akaryakıtın fuel-oil olduğu tespit edildi.

Dün kontrol altına alınan akaryakıt sızıntısının temizlenmesi çalışmaları, yaklaşık 100 kişilik ekibin katılımıyla devam ediyor.

Temizlik çalışmalarını takip eden Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürü Sebahattin Dökmeci, yaptığı açıklamada yaklaşık 2,5 kilometrelik kıyı alanının kirlilikten etkilendiğini söyledi.

Temizlik çalışmalarının iki bölgede yoğunlaştığını ifade eden Dökmeci, "Bu bölgelerden birinde kaba temizlik tamamlandı. Şu anda ikinci bölgedeyiz. Buradaki temizlik de en geç yarın tamamlanmış olacak." diye konuştu.

Dökmeci, çalışmalarda yaklaşık 60 tonluk kontamine atık toplandığını, buna temizlemek için kullanılan malzemeler ve denizdeki diğer atıkların da dahil olduğunu, net kirletici miktarının daha sonra belli olacağını kaydetti.

Toplanan atıkların lisanslı araçlarla bertaraf tesislerine taşınacağını aktaran Dökmeci, "Kaba temizlik sonrasında ince temizlik dediğimiz kıyılardaki detaylı temizliğe geçeceğiz. Bu da 10-15 gün kadar sürer diye tahmin ediyoruz. Biz çalışmalarımızı bitirdikten sonra deniz suyu kalitesine yönelik yapılacak analizler sonucunda denize girilebileceğini söyleyebileceğiz." ifadelerini kullandı.

Fuel-oil olduğu belirlendi

Denize sızan kirleticinin fuel-oil olduğunun belli olduğunu da aktaran Dökmeci, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kirleticinin fuel-oil olduğunu kesinleştirmemizle kirletici kaynağa ilişkin çalışmalarımızda çember daraldı. Kaynağa ilişkin olası gemilerden alınan numuneler var. Fuel-oil olunca bu gemilerin sayısı azalıyor. Kıyılarda da kirleticiden alınan numuneler var. Numuneler parmak izi dediğimiz inceleme sonucunda karşılaştırılıyor. Bu eşleşme sonunda kaynak tespiti yapılacak."

AA

Etiketler: izmir, foça, deniz, kirlilik, fuel-oil
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