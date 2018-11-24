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24 KASIM 2018 CUMARTESİ - YIL: 49

Galata Kulesi bu kez de şiddete karşı aydınlandı

24 Kasım 2018, Cumartesi 18:47
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele ve Uluslararası Dayanışma Günü" dolayısıyla tarihi kuleyi şiddetle mücadelenin sembol rengi turuncuyla aydınlattı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından, "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele ve Uluslararası Dayanışma Günü" dolayısıyla Galata Kulesi, şiddetle mücadelenin sembol rengi turuncuyla aydınlatıldı.

Şiddete tek tuşla karşı koyabilirsiniz: KADES

Kadın ve erkekler değişirken...

İslâm ve kadına şiddet

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Enerji Yönetimi ve Aydınlatma Müdürlüğü'nce Galata Kulesi'nde cuma akşamı başlatılan turuncu ışıklı aydınlatma, 26 Kasım Pazartesi günü güneş doğuncaya kadar sürecek.

Bu arada, farklı renkle aydınlatılan tarihi kule, İstanbul'da görsel bir şölen oluşturdu.

Aydınlatma, fotoğraf ve video çekmeyi seven vatandaşlara Boğaziçi'nde yılda bir kez yakalayabilecekleri renkleri sunuyor.

"25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele ve Uluslararası Dayanışma Günü"

Birleşmiş Milletler, 25 Kasım 1960'ta Dominik Cumhuriyeti'nde üç kız kardeş Patria, Minerva, Maria'nın öldürülmesi ve yankıları nedeniyle, 17 Aralık 1999'da 25 Kasım'ın "Kadına Yönelik Şiddetin Ortadan Kaldırılması İçin Uluslararası Mücadele Günü" olarak benimsenmesine karar verdi.

Türkiye, İstanbul Sözleşmesi olarak bilinen "Kadına Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye Dair Avrupa Konseyi Sözleşmesi"ni de 2011'de imzaladı. Sözleşme, 1 Ağustos 2014'te yürürlüğe girdi.

Dünya Sağlık Örgütü, cinsiyete dayalı şiddeti, kadınlarda fiziksel, cinsel, psikolojik herhangi bir zarar ya da üzüntü doğuran ya da bu sonucu doğurmaya yönelik, özel yaşamda veya kamu yaşamında gerçekleşebilen her türlü davranış, tehdit, baskı ya da özgürlüğün keyfi biçimde engellenmesi olarak tanımlıyor.

AA

Etiketler: kadına yönelik şiddet
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