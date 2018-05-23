Gar alanı artık TOKİ’nin

49 bin 267 metrekarelik Ankara Gar alanı TOKİ’ye devredildi. Devir işleminin ardından avukatlar itiraz dilekçeleriyle iptal başvurusunda bulundu.

Maliye Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) ile Toplu Konut İdaresi (TOKİ) arasında yapılan protokol ile Ankara Garı ve çevresindeki bütün taşınmazlar Maliye Bakanlığı’na devredildi.

49 bin 267 metrekarelik Ankara Gar sahasının TCDD tarafından Maliye Bakanlığına devredilmesiyle birlikte TOKİ de inşaat yapacak. 18 Ocak tarihinde Demiryolu Koordinasyon Kurulu’nda (DKK) alınan toplantı kararında TOKİ’nin hizmet karşılığında yapması düşündüğü yapılar ise kreş, misafirhane ve hizmetevi. Bu protokol ile beraber, Ankara Misafirhanesi ile Demiryolu Müzesi ve Sanat Galeri’sinin 25 Mayıs tarihinde itibaren kapatılması kararı da alındı.

Avukatlar harekete geçti

Taşınmazların TOKİ’ye devredilmesi protokolünden sonra harekete geçen TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi ile Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası (BTS) avukatları tarafından Maliye Bakanlığına, TOKİ’ye ve Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü’ne karşı dâvâ dilekçesi verdi. Avukatlar, yürütmenin durdurulması talebi ile Ankara Nöbetçi İdare Mahkemesi Başkanlığına başvurdu.