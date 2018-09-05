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5 EYLÜL 2018 ÇARŞAMBA - YIL: 49

Gazi Fikret Çubukçuoğlu: Telefon kırıp dolar yırtmak yerine bunu yapsınlar

05 Eylül 2018, Çarşamba 18:49
Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde yaşayan, askerliğini yaptığı sırada trafik kazası sonucu iki bacağını da kaybederek Gazi olan Fikret Çubukçuoğlu (59), sahil kenarında bulunan evini hazineye bağışladı.

Fikret Çubukçuoğlu, "Ekonomiye katkı sağlamak amacıyla böyle bir şey yaptım. Telefon kırıp, dolar yırtmak yerine bu tür malı mülkü olanlar devletimize versinler" dedi.

Kayseri'de 1980 yılında askerlik yaptığı sırada trafik kazasında iki bacağını da kaybetmesi sonucu gazi olan 5 çocuk babası Fikret Çubukçuoğlu, Gölcük'te 4 evinden 1'ini devlet hazinesine bağışladı.

Fikret Çubukçuoğlu, Gölcük Tapu Müdürlüğü'nde imza atarak Gölcük Ulaşlı sahilinde bulunan 3 oda 1 salon evini hazineye bağışladı.

Askerde geçirdiği kaza sonucu gazi olduğunu söyleyen Fikret Çubukçuoğlu, "Devletimiz bizim her zaman yanımızda oldu. Yaşanan ekonomik sıkıntı nedeniyle dolarım yoktu ama evim vardı. Evimi devlete verdim. Ekonomiye katkı sağlamak amacıyla böyle bir şey yaptım. 3 adet daha evim var. Çocuklarımla kalıyorum. Bağışladım ev fazlaydı. Fazla evi olanlar devletimize katkı sağlasınlar. Telefon kırıp dolar yırtmak yerine bu tür malı mülkü olanlar devletimize versinler" diye konuştu.

DHA

Etiketler: kocaeli, gölcük, fikret çubukçuoğlu
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