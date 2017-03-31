Gaziantep'te 200 polisle şafak operasyonu

Gaziantep'te 200 polisin katılımıyla 36 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 35 kilo esrar ile bir miktar eroin ve çok sayıda uyuşturucu hap ele geçirilirken 15 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şubesi ekipleri, özel harekat polisleri eşliğinde zırhlı araçlarla kentteki 36 adrese şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenledi. Uyuşturucu operasyonları için eğitilen 'Alex' adlı köpekle aramaların da yapıldığı operasyonda koçbaşı ile açılarak girilen evlerde arama yapıldı. GÜVENLİK KAMERALARIYLA DONATILMIŞ Operasyonda basılan Fırat Mahallesi'ndeki bir evin giriş kapısının 12 kilitle güçlendirildiği ve dört tarafından güvenlik kameralarıyla izlendiği ortaya çıktı. Operasyonda toplam 35 kilo esrar ile bir miktar eroin, çok sayıda uyuşturucu hap, 1 tabanca, 50 mermi ve 5 fişek ele geçirilirken, 15 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler, kelepçelenerek sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. DHA

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