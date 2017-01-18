Gaziantep'te bir kişi 2 komşusunu rehin aldı

Gaziantep'te eşiyle ilişkisi olduğu iddiasıyla 2 komşusunu silahla rehin alan kişi, ikna çabalarının ardından teslim oldu.

Merkez Şahinbey ilçesi Beyazlar Mahallesi'nde ikamet eden Şahin D. (35), eşiyle ilişkisi olduğunu iddia ettiği komşusu Çağdaş C. ve arkadaşı Levent P'yi evinin garaj kısmında silahla rehin aldı. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri ve ağabeyi Müslüm D, yaklaşık 1 saat Şahin D'yi ikna etmeye çalıştı. Psikologların çabasıyla ikna edilen ve madde bağımlısı olduğu öne sürülen Şahin D, elindeki pompalı tüfekle polislere teslim oldu. Rehin alınanlar ise tedbir amaçlı ambulanslarla hastaneye sevk edildi. AA

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