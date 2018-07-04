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4 TEMMUZ 2018 ÇARŞAMBA - YIL: 49

Gaziantep'te 'kurutmalık' vakti...

04 Temmuz 2018, Çarşamba 13:31
Özellikle kış aylarında, dünyaca ünlü Gaziantep mutfağının vazgeçilmezlerinden olan kurutmalıklar, hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte kenti renklendirmeye başladı.

Gaziantep'te, özellikle kışın tüketmek amacıyla hazırlanan biber, kabak ve patlıcan gibi sebzeler kurutma tezgahlarındaki yerini aldı.

Sebze halinden alınan biber, patlıcan ve kabaklar, mahallelerde kadınlar tarafından tohumları temizlendikten sonra 50'şerli olarak iplere dizilip, kentin yerleşim yeri olmayan tepelerine kurulan tahta tezgahlarda güneş altında kurumaya bırakılıyor.

Sebzesine ve hava sıcaklığına göre 3 gün ile bir hafta arasında değişen sürede kuruyan sebzeler, toplanarak depolara kaldırılıyor, ardından talebe göre yurt içi veya yurt dışına gönderiliyor.

Türk Patent ve Marka Kurumundan coğrafi işaret tescili de alan kurutmalıkların, arazilerde oluşturduğu rengarenk görüntü fotoğraf meraklılarının da ilgisini çekiyor.

Gaziantep'te yaz döneminde pek çok fotoğrafsever, kurutmalık yapımını görüntüleyerek ölümsüzleştiriyor.

Dünyanın önemli mutfakları arasında bulunan, bu özelliği UNESCO tarafından da tescillenen Gaziantep'in, en önemli lezzetlerinden olan dolmalıkların sofraları tatlandırmasını sağlayan işçiler ise zaman zaman 40 dereceyi aşan sıcak havada ekmek parası kazanıyor.

"Ailecek bu işten geçimimizi sağlıyoruz"

İşçilerden İslim Bayar, yaptığı açıklamada, küçük yaşlardan beri bu işi yaptığını, herkes güneşten kaçarken kendilerinin güneş altında çalıştığını söyledi.

Hava sıcaklıklarının bunaltıcı hale geldiği günlerin, kendileri için en bereketli dönem olduğunu anlatan Bayar, "Ailecek bu işten geçimimizi sağlıyoruz. Yaptığımız iş zor ancak ekmeğimizi kazanmak zorundayız. Sıcaklıklar artınca biz de bu tepelere gelerek kurutmalıkları seriyoruz, topluyoruz. Kurutmalıkların yapımı hava şartlarına göre eylül-ekim aylarına kadar sürüyor." dedi.

Uzun yıllardır kurutmalık işiyle uğraşan Fatma Acar ise Gaziantep'in kurutmalık merkezi olduğunu dile getirdi.

Kentin havasının kuru ve sıcak olduğunu vurgulayan Acar, "Nem, rutubet olmadığı için sebzeler çok iyi kuruyor ve uzun süre dayanıyor. Kentte bu sektörden ekmek yiyen binlerce aile var. Haziran sonu gibi sebzelerin kurutulmasına başlıyoruz. Kuruttuğumuz sebzeler Gaziantep ve Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor. Kente gelen turistler mutlaka alıyorlar. Yurt dışına da gönderiliyor." diye konuştu.

AA

Etiketler: gaziantep, kurutmalıklar
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