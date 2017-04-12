Gaziantep'te PKK operasyonu: 11 gözaltı

Gaziantep'te polisin terör örgütü PKK'ya yönelik insansız hava aracı desteğiyle düzenlenen operasyonda 11 kişi gözaltına alındı.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK adına kentte faaliyette bulunan kişilere yönelik çalışma başlattı. Çalışma sonunda terör örgütü yandaşlarının isim ve adreslerini saptayan polis, savcılık kararıyla operasyon için düğmeye bastı. İnsansız hava aracı kullanılan, özel harekatçıların da katılımıyla düzenlenen operasyonda 11 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda çeşitli suç aletleri, terör örgütünü simgeleyen materyaller de ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin sorgulanmasına başlandı. DHA

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