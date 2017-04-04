Gazipaşa-Alanya Havalimanı Müdürü serbest

ANTALYA'nın Gazipaşa İlçesi'nde operasyonda gözaltına alınan, aralarında Gazipaşa-Alanya Havalimanı Müdürü C.A.'nın da bulunduğu 5 kişi, adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Gazipaşa'da soruşturması kapsamında 5 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Gazipaşa- Alanya Havalimanı Müdürü C.A. ile Gazipaşa Devlet Hastanesi'nde doktor A.A., esnaf A.Y. ve M.T. ile itfaiye işçisi G.C.Y., dün sabah yapılan operasyonlarda gözaltına alındı. Polis merkezinde işlemlerinin tamamlanmasının ardından 5 şüpheli bugün adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin tamamı yurtdışı yasağı konularak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. DHA

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