''Gecekondu yakan'' suç örgütüne operasyon: Gözaltılar var!

Ankara'nın Mamak ilçesinde ateşe verdikleri gecekonduların arazilerini zorla sahiplerinden aldıkları iddia edilen 16 kişi gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Mamak ilçesi Yeşilbayır Mahallesi'nde kentsel dönüşüm kapsamındaki bazı gecekonduları ateşe vererek kullanılmaz hale getirdikten sonra iş birliği yaptıkları müteahhitlerle bu arazileri sahiplerinden zorla aldıkları öne sürülen bir gruba yönelik çalışma başlattı. Ankara'daki iki büyük şirket sahibinden ve bazı müteahhitlerden zorla para aldıkları da iddia edilen zanlılara yönelik operasyonda 16 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, gözaltı sayısının artabileceği belirtildi. AA

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