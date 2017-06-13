Gemide ele geçirildi: Zehir tacirlerine geçit yok

İstanbul Ambarlı Limanı’nda bir gemide 212 kilogram kokain ele geçirildi. Kokainin İstanbul'da tek seferde yakalanan en yüksek miktar olduğu bildirildi.

Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Avcılar ilçesinde bulunan Ambarlı Limanı'nda bir gemide arama yaptı. Aramada, 212 kilo saf kokain ele geçirildi. Ele geçirilen kokainin bugüne kadar İstanbul’da tek seferde yakalanan en yüksek miktar olduğu belirtildi. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. AA

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