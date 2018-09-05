Genç Mücahit’ten haber var

Bitlis Tatvan’da yaşayan 5 kardeşli bir ailenin ortanca çocuğu Mücahit Aka’ya 8 yıl önce “Ewing sarkoma” (yumuşak doku kötü huylu kanser) teşhisi konuldu.

Mücahit, Ankara’da defalarca ameliyat oldu. Kanser hücrelerini temizleyen doktorlar son çareyi Mücahit’in kolunu kesmekte buldu. 22 yaşındaki Mücahit hareketli protez sayesinde kendi işlerini kendisi yapabilecek ve kimseye muhtaç olmadan yaşayacak. Yapılan müdahaleyi ve hastanın durumunu sosyal medya hesaplarından paylaşan gönüllü doktorlar şu müjdeyi verdi: “Mücahit Aka 8 yıl önce Ewing Sarkom Kanseri (Yumuşak Doku Kötü Huylu Kanser) sebebiyle sağ kolunu kaybetti. 22 yaşındaki Mücahit, Yüksek Teknolojili Protez Ortez Yapım ve Uygulama Merkezi’miz vesilesiyle ihtiyacı olan protez koluna kavuşabilecek.” Haber Merkezi

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