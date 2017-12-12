Genç Saidler buluştu

İlki Barla’da geçen yıl müzakereli olarak gerçekleştirilen, bu yıl ikincisi düzenlenen ve gönüllülük esasına dayalı üç günlük Risale-i Nur Külliyatı bitirme programında gençler Konya Ereğli’de biraraya geldi.

Yıl içerisinde olmasına rağmen yoğun katılımın olduğu programda uhuvvet, dayanışma, hür fikirler, taze düşünceler, birlik ve beraberlik ön plana çıktı. Cumartesi sohbetinde de gençlerin sabır kuvvetini dağıtmamak için bulunduğu zamana yoğunlaşması gerektiği ifade edilirken, en bahtiyar gencin anne babasına hürmet eden, Nur eczalarının ehemmiyetini bilip Risale-i Nur davasına samimi sadakat ile hizmet eden, hakiki ihlâslı dâvâ adamı olduğuna dikkat çekildi. Bunun yanında, Üstad Bediüzzaman’ın yazdırdığı son mektubunda müspet hareket metodunu ders vermesi konunun ziyadesiyle ehemmiyetli olduğu da naçzara verildi.

SERBEST KÜRSÜ

Program dahilinde gerçekleştirilen “Serbest Kürsü” de ise herkesin düzenlene program hakkında düşünceleri alındı. Böyle bir programa ilk defa katılan ve Yeni Asya Cemaati ile yeni tanışan gençler tarafından dikkat çekici cümleler sarfedildi. Gençlerin tebrik, teşekkür ve duâdan mürekkep sözlerinde nur eczalarına tüm dünyanın muhtaç olduğu, herkesin okuması gerektiği ve hakikatlerin geniş çevrelere yayılması gerektiğinin altı çizildi. Programa katılan gençlerin memleketlerinin farklı olması da, “Bu zamanın en büyük farz vazifesi İttihad-ı İslâmdır” anlayışının küçük bir numunesi olması da dikkat çekti.