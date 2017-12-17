Gençlerden Kudüs duası

İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz, Ataşehir Mimar Sinan Camisi’nde gençlerle sabah namazı kılarak, Kudüs için dua etti. İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Yılmaz, Diyanet İşleri Başkanlığı’nca başlatılan “Cami Gençlik Buluşması” etkinlikleri kapsamında, İstanbul Müftü Yardımcısı Veysel Işıldar ve Ataşehir Müftüsü Şakir Pinal ile Ataşehir Mimar Sinan Camisi’nde gençlerle sabah namazı kıldı.

Kur’an-ı Kerim tilaveti ve tesbihatın yapıldığı buluşmada, dualar edildi. Namaz sonrası vatandaşlara hitap eden Yılmaz, gençlerin camileri doldurmasının çok anlamlı olduğunu belirterek, “Genç demek, Farsça hazine demektir. Allah bize yeryüzünde imar faaliyetlerinde bulunmak üzere bir ömür vermiştir. Ömrümüzün en değerli zamanı, en kıymetli anı hiç şüphesiz gençlik zamanıdır. Dolayısıyla gençlerimizin mabette, yaşlılarımızla, kemal ehli insanlarımızla buluşması çok önemlidir.” dedi.

KUDÜS’E GENÇLER SAHİP ÇIKACAK

Kudüs’e gençlerin sahip çıkacağını vurgulayan Yılmaz, “Elbette Allah Resulü’nün ilk kıble kıldığı Kudüs ve Mescid-i Aksa bizim için çok önemli. Ama Kudüs’ün ve Mescid-i Aksa’nın mabet olarak, harem olarak kalabilmesi bizim bu camilerde, mescitlerde gençlerimize istikameti öğretmemize, hedefleri gösterebilmemize bağlı. Biz ne kadar Kudüs ruhuyla, Mescid-i Aksa şuuruyla, Mekke ve Medine ruhuyla yetişir, çocuklarımıza bu ruhu verebilirsek işte o zaman hem ülkemizde hem de diğer Bilad-ı İslamiye’de alnımız ak, başımız dik olarak yürüme şansına sahip oluruz.” dedi.