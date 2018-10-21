İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz, gençlere hayatın öğretilmesi, dinî değerlerin aşılanması ve neticede kendi değerlerinin kıymetini bilen nesillerin yetiştirilmesi amacıyla “Sabah Namazı Buluşmaları”nı gerçekleştirdiklerini, bunu çok önemsediklerini vurguladı.

Gençlerin hem dünya hem de ahiret değerlerini tanımaları gerektiğine dikkati çeken Yılmaz, sözlerini şöyle tamamladı; “Gençlerimizin örnek şahsiyetler olmaları ve bu toprakların asıl sahipleri olduklarını idrak etmeleri gerekiyor. Gençlerde fıtrat gereği adanmışlık ruhu var. Dâvâları, inançları, arkadaşlıkları adına fedakârlıkları olgun, yaşı ilerlemiş insanlara göre daha fazladır. Gözleri daha karadır. Bu gözü karaları, imanlarına, irfanlarına göre yönlendirmek büyüklere düşüyor. Onun için her buluşmamızda ‘Gençlere sahip çıkın’ diye haykırıyoruz.” Program, İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz’ın yaptığı duâ ve gençlere ikramla sona erdi. AA

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