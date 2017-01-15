Gerçek zannedip, maket cep telefonlarını çaldı

MANİSA'nın Şehzadeler ilçesinde, bir cep telefonu satışı yapan mağazanın vitrin camını tuğla ile kıran hırsız, gerçek sandığı telefon maketlerini çalarak, kaçtı. O anlar mağazanın güvenlik kameraları tarafından görüntülenirken, hırsızın rahat tavırları ile dikkat çekti.

Birinci Anafartalar Mahallesi, Konuk Caddesi'ndeki Osman Hasacar'a ait cep telefonu satışı yapılan mağazaya, geçen 13 Ocak'ta saat 04.45'te gelen bir kişi, tuğla atarak vitrin camını kırıp, kaçtı. Aynı kişi beş dakika sonra tekrar gelip, kırdığı camdan içeri girmeye çalıştı. Uzun bir uğraşın ardından camdan içeri girmeyi başaramayan hırsız, uzanarak vitrindeki gerçek sandığı maket telefonları aldı. Maket telefonları montunun iç cebine koyan hırsız, olay yerinden hızla uzaklaştı. Hırsızlık anı mağazanın güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Mağaza sahibinin şikayeti üzerine polis, görüntülerden gayet soğukkanlı olduğu belirlenen hırsızın eşkalini belirleyip, yakalanması için çalışma başlattı

Bir yıl içerisinde ikinci kez mağazasından hırsızlık girişiminde bulunulduğunu belirten Osman Hasacar, "Manisa'nın en işlek caddesinde böyle bir olayın yaşanması diğer esnaf arkadaşlarımızda da huzursuzluk yaratmaya başladı. Sokağımızda aydınlatma eksiği vardır. Belediyemiz tarafından en kısa zamanda bu sokağın aydınlatılmasını ve emniyet yetkililerimizin de hırsızların bir an önce bulunup, cezalandırmasını istiyorum" dedi.