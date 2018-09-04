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5 EYLÜL 2018 ÇARŞAMBA - YIL: 49

Geriye beton kaldı

04 Eylül 2018, Salı 14:00
‘Martı Projesi’ olarak bilinen ‘Kabataş Meydan ve Transfer Merkezi’ projesinin iptal edildiği öne sürüldü. Projeden geriye ise beton yığını ve zarar kaldı.

Kabataş Martı Projesi, Kabataş Fındıklı sahili yok edildikten ve deniz betonla doldurulduktan sonra iptal edildi. Projenin Fındıklı’daki tanıtım ofisinde bulunan İstanbul Büyükşehir Belediyesi çalışanı, sorular üzerine Martı şeklindeki iskele ve yeraltı galerileri projesinin iptal edildiğini, peyzaj çalışmalarının ardından meydanın açılacağını belirtti. Bilim insanlarının ve meslek insanlarının uyarılarına, İstanbul halkının tepkilerine rağmen projede ısrar eden İstanbul Büyükşehir Belediyesi geriye doldurulmuş bir Boğaz, tahrip edilmiş bir sahil ve devasa beton alan bıraktı. Kamu zararının hesabını kimin vereceği ise meçhul.

Suça ortak oldular

İBB, ulaşım projesi adı altında her türlü bilimsel veriyi yok sayarak başlattığı, kamu yararı taşımayan, güvenli olmayan, şehir dokusuna ve siluetine zarar veren projede, bilim insanları ve aralarında Politeknik üyelerinin de bulunduğu meslek insanları tarafından yapılan uyarıları yok saydı. Dönemin AKP’li Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş’ın ‘ustalık dönemi eserim’ diyerek seçim reklâmı yaptığı projeye milyonlarca TL’lik kamu harcaması yapıldı, halkın parası çöpe gitti. Projeye danışmanlık yapan, vereceği zararlara rağmen projeyi meşrûlaştıran, meslekî sorumluluklarına sahip çıkmayan mühendisler, mimarlar da suça ortak oldu.

Zarar büyük

Proje başladığından bugüne Kabataş’ta deniz dolgusu yapılarak ve kıyı tahrip edilerek beton iskeleler yapıldı. Kabataş kıyısına geri dönüşü olmayan zararlar verildi. 2 yıl, halkın ulaşım hakkı gasp edildi. Politeknik’de yer alan bilgilere göre hafriyat çalışmaları yapıldı, imalat sürecinde binlerce metreküp beton kullanıldı. Projenin reklâm çalışmaları için binlerce TL’lik harcamalar yapıldı. Kabataş betona boğuldu, bilim insanları ve meslek insanları haklı çıktı. Projede ısrar eden İBB kamuyu zarara uğrattı.

Haber Merkezi

Etiketler: martı projesi
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